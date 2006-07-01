Янукович демонструє біцепси

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ назвав безперспективною можливу спробу “помаранчевої” коаліції силою захопити сесійну залу парламенту, яку блокують депутати від Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську він заявив: «У Партії регіонів достатньо фізичної сили, аби протистояти цьому».

Також він переконаний, що коаліція не зможе провести засідання Верховної Ради України поза стінами парламенту, в Українському домі у Києві, тому що це є порушенням законодавства і регламенту Верховної Ради.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, в цілому Партія регіонів не налаштована дестабілізувати ситуацію у парламенті і готова продовжити переговори з коаліцією.

Як повідомляв УНІАН, представники Партії регіонів з 27 червня блокують роботу Верховної Ради. В.ЯНУКОВИЧ заявив, що фракція блокуватиме роботу Верховної Ради доти, доки не буде виконано всі її вимоги, і готова до розпуску парламенту.

"Регіонали" заявили, що не погоджуються з розподілом керівних посад у парламенті, а також наміром своїх політичних опонентів включити до порядку денного засідання питання про обрання відсутніх членів Конституційного Суду.

Крім того, Партія регіонів вимагає обирати голову Верховної Ради шляхом таємного голосування і проти голосування за кандидатури прем`єра і спікера в одному пакеті. Також “регіонали” наполягають на припиненні незаконного поєднання посадових обов`язків з депутатськими повноваженнями.

«Наша Україна», БЮТ та Соцпартія України запропонували у понеділок, 3 липня, розпочати діалог у межах круглого столу. Фракція Партії регіонів готова взяти участь в ініційованому коаліцією круглому столі, якщо будуть запропоновані ефективні рішення, сказав член цієї фракції Тарас ЧОРНОВІЛ.