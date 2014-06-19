Під час інтенсивних боїв на Луганщині сили АТО знищили близько 200 бойовиків - Селезньов

Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов на своїй сторінці у соцмережі.

"Сили АТО продовжують виконувати поставлені завдання в районі населених пунктів Ямпіль та Закотне, які є стратегічно важливими для бойовиків, оскільки саме через ці населені пункти останнім часом здійснювалося постачання в Слов'янськ зброї та боєприпасів. Внаслідок інтенсивних боїв, що тривали протягом дня у визначеному районі, при активній взаємодії з авіацією, силами АТО знищені блок пости і засідки бойовиків, захоплена панівна висота в районі проведення операції", - повідомив речник АТО.Читайте такожСили АТО взяли під контроль міст через Сіверський Донець

За словами Селезньова, бойовики чинять шалений опір, діють підступно, із засідок завдають ударів по силам АТО.

"По українських підрозділах ведуть бойову роботу снайпери бойовиків. У відповідь силами АТО здійснюються адекватні дії, спрямовані на знищення сил противника, в першу чергу - снайперів і навідників-операторів ПЗРК. Лише за попередніми оцінками, сили АТО знищили близько 200 бойовиків, кількість поранених разом більше", - підкреслює речник АТО.

Селезньов повідомив, що під час інтенсивних боїв геройськи загинули четверо українських військовослужбовців, 20 отримали поранення різного ступня тяжкості.

Усіх поранених евакуйоване до медичних закладів, де їм надана необхідна медична допомога.