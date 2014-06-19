ЄС глибоко стурбований загибеллю журналістів в східній Україні - заява представника Ештон



Про це йдеться у заяві Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон, розповсюдженій у четвер у Брюсселі.

У заяві, як приклад погіршення ситуації вказані смерті журналістів з Росії Ігоря Корнелюка та Антона Волошина.

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”Інший приклад - це смерть громадського активіста Олександра Решетняка, який помер від тортур після того, як був викрадений. Ми висловлюємо наші щирі співчуття їхнім родинам. Ми закликаємо владу провести незалежне розслідування цих випадків, а також всіх інших випадків порушення прав журналістів”, - зазначається в заяві.