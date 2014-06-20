Le Monde: Запеклі бої на сході України, телефонна розмова Олланд і Меркель з Путіним

У статті під назвою "Запеклі бої на сході України, телефонна розмова Олланда і Меркель з Путіним", опублікованій в газеті Le Monde йдеться про те, що в четвер, 19 червня, розгорілися запеклі бої між українською армією і проросійськими сепаратистами на сході України, недалеко від міста Красний Лиман.

На відео, записаному одним з лідерів сепаратистів Ігорем Стрєлковим, він повідомив, що урядові сили перевищили їх в кількості та озброєнні, додавши, що їм доведеться битися, відступаючи, поки російська влада не втрутиться.

Красний Лиман, розташований недалеко від Донецька, знаходиться під контролем урядових сил з початку місяця, і, за словами представника збройних сил України, "зараз ведеться важливий бій, який за кількістю задіяних військових і за своїм масштабом перевищує всі попередні бої".

Стурбовані цією ситуацією, президент Франції Франсуа Олланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель у четвер говорили по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним. Згідно із заявою французького уряду, вони "в черговий раз сказали російському президенту про необхідність якомога швидше зупинити бойові дії на сході України, щоб стабілізувати ситуацію і створити умови для справжньої деескалації конфлікту".

Мобілізація бронетехніки

Сепаратисти в регіоні, мабуть, намагалися прорватися через оточення української армії. Бої почалася, коли проросійські сепаратисти відмовились скласти зброю. Це був один з пунктів мирного плану президента Петра Порошенка.

Близько 4 тис. сепаратистів брали участь в бойових діях. З обох сторін використовувалася бронетехніка, ймовірно танки, але ця інформація не підтверджена. "Антитерористична операція триває. Йдуть бої", - сказав прес-секретар АТО Владислав Селезньов.

Напружена ситуація на кордоні

В цей же час, росіяни знову збільшили свою присутність на кордоні з Україною. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висловив свою стурбованість у четвер під час конференції в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House в Лондоні: "Ми знову констатуємо стягнення російських військ до українського кордону. Тепер туди прибули ще як мінімум кілька тисяч військовослужбовців. Я вважаю, що мова йде про "вкрай прикрий крок назад" з боку Москви. Схоже, що Росія хоче залишити собі можливість для більш серйозного втручання в ситуацію в Україні".

Андерс Фог Расмуссен також попередив, що подібні спроби можуть призвести до посилення санкцій проти Росії, що згубно позначиться на економіці».

"Ми бачимо подальше зміцнення російської військової присутності на кордоні з Україною. Принаймні, кілька тисяч додаткових військ в даний час там розміщені. Я вважаю це дуже прикрим кроком назад. Здається, що Росія хоче залишити двері відкритими для більшого втручання в ситуацію в Україні".

Андерс Фог Расмуссен також попередив, що такий крок призведе до більш тяжких санкцій проти Росії, що серйозно вплинуть на економіку."