ЗМІ: Луганські терористи взяли в заручники активістів з Полтави, які везли продукти військовим

У Луганській області озброєні терористи захопили жителів Полтавської області, які везли продукти для українських прикордонників і військовослужбовців.

Про це, як повідомляє «Українська правда» написав начальник відділу зі зв'язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області Юрій Сулаєв на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Кілька наших громадських активістів, які повезли на схід продовольчу допомогу, потрапили в полон до терористів. Зараз встановлюються всі обставини події», - написав він.

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Сулаєв попросив громадян самовільно не здійснювати поїздок в зону бойових дій, не ризикувати життям і не давати можливості терористам спекулювати заручниками.

«Будьте розсудливі і обережні. А допомогу можна передавати і без особистої поїздки, погодивши це з відповідними відомствами і відповідальними особами», - повідомив він.

Інформацію про захоплення підтвердив і луганський активіст Сергій Іванов у своєму Фейсбуці.

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"Терористи захопили в заручники активістів полтавської самооборони, які везли засоби індивідуального захисту, їжу та медикаменти нашим солдатам на Должанку", - зазначив він.

За даними Іванова, серед заручників є жінки.

"Терористи, погрожуючи розстрілом заручників, вимагають від наших військових підняти білий прапор і здатися", - стверджує активіст.