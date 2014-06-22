У батальйоні "Донбас" створили жіночий підрозділ

У батальйоні - 6 жінок. Мета в дівчат одна на всіх - захистити Україну, передає ТСН.

Статева приналежність у цій справі не важлива, запевняють дівчата-бійці. Наприклад, батьки Віки, яке керує дівчатами, не знають, що їхня дочка проходить військову підготовку і скоро вирушить на Схід, звідки родом, захищати своє місто від терористів.

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Медику з Павлограда, яка не хоче називати свого імені, пощастило більше, бо родина цілком підтримує її рішення воювати.

Підтримують дівчат і чоловіки з батальйону. Проте їм не потурають.: тренування - однакове для всіх. Передислокації в зону АТО дівчата не бояться. Навпаки, чекають, коли зможуть застосувати зброю проти ворога.

Знищувати терористів готові, запевняють вони. Залишитись у війську дівчата планують і після перемоги. У мирний час, певні вони, в армії слід буде долати внутрішнього ворога - корупцію.