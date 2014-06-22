Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв війни

Про це йдеться у повідомленні на сайті Президента.

"У неділю, 22 червня, о 12:00 Президент України Петро Порошенко візьме участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у зв’язку з Днем скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (площа Слави)", - йдеться у повідомленні.

День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні відзначається щорічно 22 червня, у день, коли німецька армія вторглася на територію СРСР/УРСР.

Дату введено напередодні 60-ої річниці початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр, війни в історії українського народу, яка забрала життя кожного п’ятого співвітчизника (всього ж загинуло понад 25 млн радянських громадян).