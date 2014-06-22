Spiegel: Членів місії ОБСЄ в Україні могли викрасти козаки

До такого висновку прийшли дипломати західних країн, що працюють над звільненням заручників, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інтернет-видання Spiegel Online.

Після прямих переговорів з викрадачами дипломати встановили, що члени місії ОБСЄ були затримані у двох містах - Перевальську та Сєвєродонецьку - таким собі Миколою Козіциним. Він є козацьким отаманом, лідером "нереєстрового війська Донського".

Крім того, наголошується, що в ході переговорів постійно спливає ім'я Віктора Водолацького - верховного отамана Союзу козачих військ Росії і зарубіжжя, а також депутата Держдуми РФ з комітету з оборони. Не виключено, що саме від нього очікують сприяння у звільненні спостерігачів ОБСЄ.

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У полоні сепаратистів на сході України досі перебувають дев'ять членів Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Мотиви їх затримання невідомі, викрадачі не висувають жодних вимог. Можливо, заручників використовують в якості живого щита, а їх викрадення - це спосіб чинити тиск на інших членів наглядових місій ОБСЄ, припускає німецьке видання.