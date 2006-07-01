Повторних виборів не буде
Президент вважає, що це дороге задоволення
Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що, блокуючи роботу парламенту, опозиція завдає удару всій державі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив у своєму традиційному суботньому радіозверненні до українського народу, яке було присвячене 10-й річниці прийняття Конституції України.
“Наголошую, можна бути в опозиції до влади, але не можна бути в опозиції до країни. А сьогоднішня позиція тих, хто блокує роботу парламенту, б’є саме по Україні. І виборці це добре розуміють”, - сказав В.ЮЩЕНКО.
При цьому він підкреслив: “Ще раз наголошую - повторних (парламентських) виборів не буде! Це занадто дороге задоволення для країни і неадекватна ціна амбіцій деяких політиків”.
В.ЮЩЕНКО наголосив, що за Конституцією Президент, парламент, уряд та інші органи влади отримали повноваження, у межах яких вони повинні працювати: “Влада несе відповідальність перед українським народом, перед кожним громадянином за свою роботу. І тому місячна бездіяльність парламенту - це відповідальність кожного із 450-ти народних депутатів”, - сказав він. При цьому В.ЮЩЕНКО звернувся до кожного народного депутата: “Спонукайте ваших лідерів сісти за стіл переговорів. Досить протистоянь! Будьте мудрими”.
Він також закликав і коаліцію, й опозицію знайти таку модель порозуміння і взаємодії, яка визначить за кожним свою сферу відповідальності й контролю заради єдності і процвітання України. “Як глава держави я працюватиму і з коаліцією, і з опозицією у вирішенні нагальних питань розвитку держави”, - сказав В.ЮЩЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, з 27 червня Верховна Рада України не може працювати у режимі засідань, оскільки фракція Партії регіонів блокує сесійну залу.