Повторних виборів не буде

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що, блокуючи роботу парламенту, опозиція завдає удару всій державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив у своєму традиційному суботньому радіозверненні до українського народу, яке було присвячене 10-й річниці прийняття Конституції України.

“Наголошую, можна бути в опозиції до влади, але не можна бути в опозиції до країни. А сьогоднішня позиція тих, хто блокує роботу парламенту, б’є саме по Україні. І виборці це добре розуміють”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він підкреслив: “Ще раз наголошую - повторних (парламентських) виборів не буде! Це занадто дороге задоволення для країни і неадекватна ціна амбіцій деяких політиків”.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що за Конституцією Президент, парламент, уряд та інші органи влади отримали повноваження, у межах яких вони повинні працювати: “Влада несе відповідальність перед українським народом, перед кожним громадянином за свою роботу. І тому місячна бездіяльність парламенту - це відповідальність кожного із 450-ти народних депутатів”, - сказав він. При цьому В.ЮЩЕНКО звернувся до кожного народного депутата: “Спонукайте ваших лідерів сісти за стіл переговорів. Досить протистоянь! Будьте мудрими”.

Він також закликав і коаліцію, й опозицію знайти таку модель порозуміння і взаємодії, яка визначить за кожним свою сферу відповідальності й контролю заради єдності і процвітання України. “Як глава держави я працюватиму і з коаліцією, і з опозицією у вирішенні нагальних питань розвитку держави”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, з 27 червня Верховна Рада України не може працювати у режимі засідань, оскільки фракція Партії регіонів блокує сесійну залу.