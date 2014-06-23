Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу Україні в сфері безпеки
17:09, 23 червня 2014Політика
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Рада ЄС ухвалила рішення створити спільну політико-безпекову та оборонну місію з метою надання Україні допомоги у сфері реформи цивільного сектора безпеки, включаючи міліцію, та верховенства права.
Рада ЄС ухвалила рішення про спеціальну місію / Twitter Майкл Манн
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення закріплене у висновках Ради ЄС за результатами засідання в Люксембурзі.
Читайте такожРада ЄС: Україна переходить до другої стадії лібералізації візового режиму«У цьому зв'язку Рада затверджує антикризову концепцію, представлену високим представником у відповідь на висновки від 12 травня», - зазначається у висновках.
Крім того, повідомляється, що місія буде розгорнута влітку зі штаб-квартирою в Києві. Початковий мандат місії триватиме два роки.
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