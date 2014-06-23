Рада ЄС ухвалила рішення про допомогу Україні в сфері безпеки

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення закріплене у висновках Ради ЄС за результатами засідання в Люксембурзі.

Читайте такожРада ЄС: Україна переходить до другої стадії лібералізації візового режиму«У цьому зв'язку Рада затверджує антикризову концепцію, представлену високим представником у відповідь на висновки від 12 травня», - зазначається у висновках.

Крім того, повідомляється, що місія буде розгорнута влітку зі штаб-квартирою в Києві. Початковий мандат місії триватиме два роки.