У Донецькій області бойовики відібрали у фермера 4 автомобіля, зброю та 13 тисяч гривень

Про це УНІАН повідомили у Відділі у зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.Читайте такожВ Донецьку у відрядженого киянина озброєні люди забрали автомобіль

Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, до Великоновосілківського райвідділу міліції звернувся фермер 1966 р. н. із заявою про те, що близько 15 невідомих чоловіків у камуфляжній формі і масках проникли в двір його будинку і під загрозою застосування автоматичної зброї оволоділи його мисливським карабіном, гладкоствольною мисливською рушницею, 4 автомобілями престижних марок, комп'ютерною технікою і грошима в сумі 13 тис. гривень.

Сума загального збитку встановлюється. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій).