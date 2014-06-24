Майно Фірташа в Україні можуть конфіскувати і повернути державі - експерт

Про це Володимир Лановий заявив в інтерв'ю УНІАН, відповідаючи на запитання, яка доля чекає на власність Фірташа в Україні.

«Думаю, і в Україні буде конфіскація майна Фірташа. І не тільки його», - заявив екс-міністр.

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«Багато «діячів» Януковича виявилися злочинцями, і це може призвести до конфіскації їхнього майна на користь держави Україна. Ми зараз переживаємо переломний момент, коли вже йдеться не про олігархів, а про злочинців, або тих осіб, які сприяли злочинній діяльності. А вони є такими, які мають нести кримінальну відповідальність», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, США звинувачує Дмитра Фірташа у створенні злочинного угруповання і відмиванні коштів. Рахунки олігарха були заморожені на вимогу ФБР.

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Встановлено, що з Фірташем пов'язані півтори сотні, переважно офшорних, компаній по всьому світу і 41 банківський рахунок.

ФБР вимагає, щоб всі кошти на рахунках і всі фірми, на які оформлені великі промислові активи, ЗМІ та нерухомість в Україні і в усьому світі були конфісковані на користь Сполучених Штатів.