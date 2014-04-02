У США пред'явили звинувачення Фірташу

«Сторона звинувачення апелює до подій червня 2013 і пред'являє обвинувачення шести іноземним громадянам, включаючи українського бізнесмена ( Фірташа - УНІАН) та індійських чиновників високого рангу, в тому, що вони брали участь у протиправних діях - в рекеті і підкупі офіційних осіб Індії для отримання доступу до індійських титанових рудників і видобутку титану в цій країні , - йдеться в заяві. - П'ять з шести підсудних також звинувачуються в змові з метою порушення закону про корупцію за кордоном ( FCPA ) ».

Як йдеться у повідомленні Мін'юсту , починаючи з 2006 року, обвинувачені сплатили в цілому 18,5 млн доларів хабарів за отримання ліцензій на розробку титанових родовищ на східному узбережжі Індії в штаті Адхра -Прадеш. Проект з видобутку титанових руд повинен був приносити його засновникам до 500 млн доларів щорічного доходу . При цьому ключовою структурою проекту, як зазначається в заяві Мін'юсту, стала компанія "А" зі штаб -квартирою в Чикаго. У лютому 2007 року компанія «А» через іншу компанію - Bothli Trade - підписала угоду з холдингом Оstchem Holding, об'єднуючим хімічні підприємства Group DF, власником якої є Фірташ.Читайте такожФірташа звільнили під заставу

«Угода передбачало, що Bothli Trade постачатиме щорічно компанії «А» від 5 до 12 млн фунтів титанової губки по індійському проекту . Але освоєння родовища вимагало ліцензій та дозволів індійського штату Адхра -Прадеш і центральних органів влади Індії », - повідомили в американському міністерстві юстиції.

У відомстві підкреслили, що Фірташ, як глава холдингу і прямий власник Group DF , був також безпосереднім учасником проекту. «Фірташ зустрічався з індійськими чиновниками, включаючи профільного міністра Джайпал Редді , для обговорення проекту і його розвитку , і з його ( Фірташа - УНІАН) подачі було виплачено 18,5 млн доларів хабарів індійським чиновникам державного та місцевого значення» , - підкреслили в Мін'юсті США , зазначивши , що кошти переводилися в різні структури в якості комерційних інвестицій , але насправді були підкупом за ліцензії .

Прокурор США Закарі Фардон з цього приводу зазначив: « Якщо учасники кримінальних злочинів знаходяться за межами наших кордонів , це не означає , що вони знаходяться за межами нашої досяжності. Ми будемо використовувати всі доступні інструменти і ресурси для забезпечення цілісності глобальних бізнес -операцій , що мають відношення до США ».

У свою чергу , представник ФБР Чарж Холлей підкреслив: «Цей випадок добре ілюструє бажання ФБР всіляко присікати корупційні діяння з усього. У партнерстві з нашими юристами - іноземними та американськими - ми й далі продовжимо практику боротьби з хабарництвом, особливо у сфері відносин бізнесу з владою».Читайте такожСуд Відня ухвалив рішення про екстрадицію Фірташа до США

У Мін'юсті США заявили, що у цій справі влада країни активно співпрацюють з колегами з Австрії та Угорщини, а також з міжнародними правоохоронними організаціями.

«У той же час, висунуте обвинувальний висновок містить тільки звинувачення і не є доказом провини. Підсудні вважаються невинними і мають право на справедливий судовий розгляд » , - наголошується в повідомленні Мін'юсту.

Представники українського бізнесмена ці звинувачення відкидають. Як повідомив в офіційному коментарі виконавчий директор Group DF Роберт Шетлер- Джонс, звинувачення американської сторони абсолютно безпідставні.

«Звинувачення абсолютно безпідставні. Зовсім не випадково, що США вимагають екстрадиції голови ради групи саме в той час, коли Дмитро Фірташ так потрібен в Україні для участі в економічних і політичних перетвореннях. Це не що інше, як зловживання австрійським правосуддям в прихованих політичних інтересах», - йдеться в заяві Шетлер- Джонса, текст якого має УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня український бізнесмен Дмитро Фірташ був затриманий у Відні ( Австрія ) за звинуваченням в економічних злочинах з метою можливої ​​екстрадиції до США . Тоді ж Group DF офіційно заявила, що "дії правоохоронних органів Австрії щодо Дмитра Фірташа не пов'язані ні з ситуацією в Україні, ні з діяльністю групи в Європі та Америці, а стосуються інвестиційного проекту 2006 року".

Потім, 21 березня, Фірташ був звільнений під рекордну заставу в 125 млн євро. Фірташ через компанію звернувся із заявою про те , що переконаний у своїй невинності і має намір доводити свою правоту.