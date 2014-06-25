У Донецькій області затримано координаторку терористів

Про це УНІАН повідомили в УСБУ в Дніпропетровській області, куди 57-річну громадянку М. було доставлено після затримання.

За інформацією УСБУ, М. є активною учасницею терористичної організації – так званої «Донецької народної республіки», про що свідчили виявлені при ній мандати з підписами ватажків «ДНР". Громадянка М. підбурювала місцевих мешканців до непокори законній владі України, закликала до від’єднання Донецької області від України та входження її до складу Російської Федерації, займалася вербуванням мешканців області для участі у бандитських формуваннях.

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Крім того, вона мала проводити агітаційно-роз’яснювальну роботу з місцевим населенням, розповсюджувати газети, листівки та своєчасно інформувати самопроголошене керівництво про обстановку у цих районах.

В автомобілі М. правоохоронці виявили примірники агітаційної газети «Новороссия», листівки сепаратистського змісту та гранату РГД-5.

За даним фактом органами міліції розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.15 (замах на злочин), ч.2 ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Наразі матеріали кримінального провадження передано до СБУ.