Вулицями Луганська їздять танки (фото)

Веб-камери у Луганську зняли пересування танків містом.

Сьогодні, 27 червня о 6 годині ранку військову техніку бачили в районі Луганського автовокзалу, пише informator.lg.ua. Читайте такожЛуганчани - терористам: валіть в Росію, інакше будемо стріляти в спину Користувачі соцмереж виклали скріншот з веб-камер. На фото видно, як кілька танків їдуть вулицею та повертають у напрямку обласного військкомату. Видання зазначає, що обласний військкомат знаходиться під контролем бойовиків.

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