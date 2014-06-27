Вулицями Луганська їздять танки (фото)
12:24, 27 червня 2014Політика
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Веб-камери у Луганську зняли пересування танків містом.
Танки на дорозі в Луганську / Скріншот веб-камери
Сьогодні, 27 червня о 6 годині ранку військову техніку бачили в районі Луганського автовокзалу, пише informator.lg.ua.
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Користувачі соцмереж виклали скріншот з веб-камер. На фото видно, як кілька танків їдуть вулицею та повертають у напрямку обласного військкомату.
Видання зазначає, що обласний військкомат знаходиться під контролем бойовиків.
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