Вулицями Луганська їздять танки (фото)

12:24, 27 червня 2014
Політика
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Веб-камери у Луганську зняли пересування танків містом.

Танки на дороге в Луганске / Скриншот веб-камеры

Сьогодні, 27 червня о 6 годині ранку військову техніку бачили в районі Луганського автовокзалу, пише informator.lg.ua.

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Користувачі соцмереж виклали скріншот з веб-камер. На фото видно, як кілька танків їдуть вулицею та повертають у напрямку обласного військкомату.

Видання зазначає, що обласний військкомат знаходиться під контролем бойовиків.

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