У Донецьку почалася друга зустріч Кучми з Медведчуком, Шуфричем і терористами

Другий раунд консультацій щодо мирного врегулювання кризи на Донбасі почався Донецьку, повідомило РИА Новости джерело, яке присутнє на консультаціях.

Зазначається, що на консультаціях присутній представник Києва екс-президент України Леонід Кучма. Крім того, присутні Віктор Медведчук і Нестор Шуфрич. Також, за словами джерела, на зустрічі присутні представники ОБСЄ і російського посольства в Україні.

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Нагадаємо, перші консультації щодо реалізації мирного плану врегулювання конфлікту на сході країни пройшли в Донецьку в понеділок.

Раніше прес-служба ОБСЄ повідомляла, що 23 червня 2014 Віктор Медведчук представляв на мирних переговорах самопроголошені "Донецьку народну республіку" (ДНР) і "Луганську народну республіку" (ЛНР).

"У Донецьку спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зустрілася з" міністром інформації "так званої" Донецької народної республіки ", який повідомив місії, що Віктор Медведчук, який раніше обіймав посаду глави Адміністрації колишнього Президента Леоніда Кучми, був недавно призначений в якості представника від ДНР і так званої "Луганської народної республіки" для переговорів з урядом за посередництва ОБСЄ ", - йшлося в повідомленні.