У Донецьку бойовики заволоділи зброєю управління охорони залізниці

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецького міськуправління міліції. Згідно з оперативною інформацією, у Ворошиловський райвідділ міліції звернувся начальник Управління воєнізованої охорони Управління Донецької залізниці і повідомив про те, що 4 невідомих у камуфляжній формі, озброєних автоматами, заволоділи 4 пістолетами ТТ і 5 револьверами «Наган», після чого зникли в невідомому напрямку.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 262 Кримінального кодексу ("викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, вчинене за попередньою змовою групою осіб"). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.