У Донецьку бойовики напали на Центр оперативного реагування міліції - ЗМІ
08:47, 29 червня 2014Політика
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28 червня понад 10 озброєних бойовиків ДНР увірвалися в Центр оперативного реагування міліції.
REUTERS
Як повідомили 62.ua поінформовані джерела в міліції, представники самопроголошеної республіки змусили міліціонерів показати, куди йде трансляція з камер відеоспостереження, встановлених у місті і збирають дані про оперативну обстановку.
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Після того, як їм пояснили принцип функціонування системи, нападники залишили ЦОРМ.
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