У Донецьку бойовики напали на Центр оперативного реагування міліції - ЗМІ

Як повідомили 62.ua поінформовані джерела в міліції, представники самопроголошеної республіки змусили міліціонерів показати, куди йде трансляція з камер відеоспостереження, встановлених у місті і збирають дані про оперативну обстановку.

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Після того, як їм пояснили принцип функціонування системи, нападники залишили ЦОРМ.