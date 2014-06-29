Терористи минулої доби захопили три адмінбудівлі у Луганську і Донецьку

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко.

Читайте такожТерористи захопили Донецький завод хімічних виробів, планують виробляти гранати

“Порушуючи перемир`я, терористи продовжують захоплювати адмінбудівлі. 28 червня захоплено будівлю районного відділу МВС в Донецьку, а у Луганську бандформування взяли під контроль приймальник-розподільник МВС та обласний офіс технічної служби “Київстар”, - повідомив Лисенко.

Також, за його словами, терористи захопили три броньовані інкасаторські мікроавтобуси “Південкомбанку” у місті Донецьк та два комбайни в селі Веселе на Донеччині.