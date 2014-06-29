Терористи минулої доби захопили три адмінбудівлі у Луганську і Донецьку
13:52, 29 червня 2014Політика
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Терористи продовжують захоплювати адміністративні будівлі, і за минулу добу вони захопили три будівлі в Донецьк та Луганську, дві з яких належать МВС.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко.
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“Порушуючи перемир`я, терористи продовжують захоплювати адмінбудівлі. 28 червня захоплено будівлю районного відділу МВС в Донецьку, а у Луганську бандформування взяли під контроль приймальник-розподільник МВС та обласний офіс технічної служби “Київстар”, - повідомив Лисенко.
Також, за його словами, терористи захопили три броньовані інкасаторські мікроавтобуси “Південкомбанку” у місті Донецьк та два комбайни в селі Веселе на Донеччині.
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