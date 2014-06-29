До Харкова евакуювали дітей із краматорського дитбудинку «Антошка» - ОДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, вчора, 28 червня, до Харкова було евакуйовано 25 дітей віком від 2 місяців до 4 років. Сьогодні, 29 червня, ще вісім малюків переселяться в харківські дитячі установи.

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«Завдяки Міністерству внутрішніх справ України та раднику Арсена Авакова Зоряну Шкіряку, закінчилися переговори з керівництвом ДНР (терористичне угруповання ”Донецька народна республіка” - УНІАН) з приводу передачі нам більше тридцяти діток. Наше завдання було прийняти дітей, їх обстежувати і відправити з міста Ізюм в місто Харків», - зазначив голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Балута, який особисто був присутній при передачі дітей.

За словами Балути, первинний огляд дітей було проведено на місці прийому, прямо в машинах швидкої допомоги, потім їх оглянули фахівці Ізюмської районної лікарні. Тут же дітей нагодували і далі відправили на нове місце проживання в Харків у супроводі співробітників дитячих будинків, які спеціально для цього приїхала до Ізюму.

«У нас сьогодні виконана важлива функція, ми відправляємо діток в Харків, щоб вони знаходилися в нормальних умовах, були забезпечені відповідним доглядом. Це проблемні дітки і важливо, щоб вони потрапили в хороші руки», - додав у свою чергу заступник голови - керівник апарату Харківської облдержадміністрації Василь Хома.

Головний лікар Харківського обласного спеціалізованого будинку дитини № 1 Роман Марабян зазначив, що всі діти доглянуті, в хорошому стані, незважаючи на стрес, пов`язаний з переїздом. «Діти перебували в колективі, де їх любили, в них вкладали силу і душу», - зазначив лікар.

Як стало відомо пізніше, з дитячого будинку «Антошка» вивезено 33 дітей із 34, за винятком однієї дитини, яка перебуває в реанімації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

«Станом на сьогодні з Краматорська вивезено останню дитину з дитбудинку «Антошка». Діти доставлені у Харків. Знаходяться під наглядом лікарів», - сказав радник глави МВС.

За словами Шкіряка, операція проходила в закритому режиму. Зокрема, дітей вивозили таємно від представників так званих ДНР, за допомогою приватного транспорту.