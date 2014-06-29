У Донецьку терористи штурмують військову частину і підірвали склади зі зброєю - очевидці

Про це кореспонденту УНІАН повідомили очевидці.

За їх словами, пожежні машини до пожежі, яка розгорілася на території військової частини, терористи не пропускають.

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Озброєні терористи близько 21.00 почали штурм військової частини внутрішніх військ №3037, і зараз вона піддається їх масованій атаці.

«Чути вибухи, постійну стрілянину і видно клуби диму», - кажуть очевидці.