У Донецьку терористи штурмують військову частину і підірвали склади зі зброєю - очевидці
22:13, 29 червня 2014Політика
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У Донецьку терористи, представники самопроголошеної «Донецької народної республіки» штурмують одну з військових частин внутрішніх військ по вул. Купріна,1 і вже підірвали склади зі зброєю, які розташовані на території частини.
REUTERS
Про це кореспонденту УНІАН повідомили очевидці.
За їх словами, пожежні машини до пожежі, яка розгорілася на території військової частини, терористи не пропускають.
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Озброєні терористи близько 21.00 почали штурм військової частини внутрішніх військ №3037, і зараз вона піддається їх масованій атаці.
«Чути вибухи, постійну стрілянину і видно клуби диму», - кажуть очевидці.
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