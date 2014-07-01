У РНБО відмовилися назвати кількість загиблих з боку сил АТО, терористів та мирного населення

У Раді національної безпеки та оборони не можуть назвати приблизну кількість загиблих на сході України з боку сил АТО, терористів, мирного населення через відновлення активної фази бойових дій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

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“Зараз іде активна фаза по звільненню територій від терористів, і говорити про втрати і з нашого боку, і з боку терористів зарано... Щодо цивільного населення, то в нас також немає поки що точних даних, а працювати з хибними повідомленнями ми не можемо”, - сказав Лисенко.