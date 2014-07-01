Сили АТО атакують терористів з кількох боків одночасно

На Донбасі відновили активну фазу АТО. В першу ніч відновлення активної фази антитерористичної операції українська армія почала наступ на бойовиків з різних напрямків, повідомляє ТСН.16:45.

Обстріляні позиції бойовиків на Півночі Донеччини поблизу населених пунктів Ямпіль, Слов'янськ та Краматорськ. Місцеві кажуть, судячи по звуках, стріляли з важкої артилерії.

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У той же час почалися активні дії недалеко від українсько-російського кордону на Луганщині, відразу у декількох КПП. На цей час вони ще залишаються під контролем терористів, але пункт "Должанський" вже відбитий.

У соцмережах вранці з'явилися повідомлення про прорив, який здійснила українська армія в районі селища Карлівка за 40 км від Донецька, але спікер АТО цю інформацію спростував.

У штабі антитерористичної операції конкретні об'єкти, цілі, території або населені пункти, в напрямку яких зараз працюють українські силовики, поки воліють не розголошувати, аргументуючи це тим, що активна фаза операції проходить прямо зараз. Виключно з міркувань безпеки та збереження таємниці таку інформацію не розголошують.