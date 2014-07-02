Бойовики встановили на території "Довжанського" ​​мінні пастки, з'єднані між собою

Про це повідомили УНІАН у відділ з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

У Держприкордонслужбі нагадали, що учора, 1 липня, підрозділами ЗС України та Державної прикордонної служби відновлено контроль за пунктом пропуску «Довжанський», що в Луганській області.

Проте терористи, залишаючи цю територію, встановили численні мінні пастки.

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Загалом спеціальними підрозділами саперів ЗС України на під’їзді до пункту пропуску знешкоджено 15 вибухових пристроїв та близько 20 – безпосередньо у пункті пропуску.

«Мінні пастки, які знаходилися в пункті пропуску, готувалися ретельно та призначалися для знищення великої кількості українських військових. Зокрема вибухівка знаходилася у відрах наполовину заповнених бетоном, а решта об’єму заповнювалася металевими предметами для розльоту на ураження. Вибухові пристрої частково були з’єднані між собою, а також підведені до автомобілів, які знаходилися в пункті пропуску. У разі використання даних транспортних засобів «пастки» також мали здетонувати», - говориться в повідомленні.