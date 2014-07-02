В АП назвали умови, за яких Порошенко може відновити перемир'я на Донбасі

Президент України може повернутися до режиму незастосування сили на Донбасі, як тільки будуть виконані головні умови, про які йшлося в рішенні Європейської ради 27 червня – двостороннє припинення вогню, встановлення контролю за кордоном при моніторингу ОБСЄ, звільнення всіх заручників та проведення змістовних консультацій без будь-яких додаткових умов.

Як повідомили УНІАН у прес-служба президента України, таку позицію проголосив заступник глави Адміністрації президента Валерій Чалий сьогодні на зустрічі з дипломатичним корпусом.

«Президент зробив все для того, щоб дати шанс всім, хто хоче миру в країні. Але, на жаль, цей заклик не знайшов поки адекватного реагування. Час дії режиму припинення вогню був вичерпаний», - наголосив Чалий.

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Він наголосив, що президент залишається прихильником мирного вирішення ситуації в Донецькій та Луганській областях.

Говорячи про механізм тристоронньої контактної групи за участі представника України, екс-президента Леоніда Кучми, спецпредставника голови ОБСЄ Хайді Тальявіні та посла Росії Михайла Зурабова, Чалий підкреслив: «Ми готові до продовження консультацій за участі контактної групи у будь-якому прийнятному місці задля пошуку шляхів мирного вирішення».

Також Чалий наголосив, що ситуація в Україні потребує подальшої широкої міжнародної підтримки. Він передав подяку президента Петра Порошенка лідерам держав, які підтримують позицію України щодо пошуку мирних шляхів врегулювання і з розумінням поставились до прийнятого рішення у зв’язку із завершенням режиму одностороннього припинення вогню.

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У зустрічі з послами також взяв участь голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко, який проінформував представників дипкорпусу про ситуацію, що склалася в Донецькій та Луганській областях.

Це друга зустріч в Адміністрації президента з керівниками дипломатичних місій, в ході якої було продовжено практику інформування про ситуацію в Донецькій та Луганській областях та дії президента України щодо її врегулювання.