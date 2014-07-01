Порошенко розказав Шульцу, за яких умов готовий відновити перемир'я

Глава держави відзначив високий професіоналізм та досвідченість Мартіна Шульца та висловив сподівання, що його дружнє ставлення до України сприятиме подальшому діалогу між Україною та ЄС.

Петро Порошенко наголосив, що Україна зараз переживає один з найскладніших періодів у своїй історії. Він повідомив про своє рішення не подовжувати дію режиму припинення вогню та запевнив у готовності відновити цей режим за умов двосторонньої відмови від застосування сили, відновлення контролю за кордоном при моніторингу ОБСЄ і звільненні всіх заручників.

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Глава держави підкреслив, що розраховує на підтримку Мартіна Шульца для побудови скоординованих відносин між Україною та ЄС, зокрема для отримання Україною перспективи членства після того, як вона здійснить необхідні реформи.

Мартін Шульц подякував за привітання та запевнив у готовності зробити все можливе для підтримки України, її європейської інтеграції та стабільності. Також новообраний Президент Європейського Парламенту висловив переконання, що Петро Порошенко володіє необхідним авторитетом, зокрема на міжнародній арені, щоб принести мир і стабільність в Україну.

«У сьогоднішній промові я звернувся до громадян ЄС із закликом пам’ятати про те, що мир не є подарунком назавжди, тому ми повинні зробити все можливе, щоб забезпечити мир», - сказав М.Шульц.

Президент Європарламенту наголосив, що ця інституція – не лише законодавчий орган, але й майданчик для дипломатії. Він запевнив у готовності надати Україні весь дипломатичний ресурс для налагодження багатосторонніх політичних відносин з метою її розбудови у стабільну демократичну та європейську державу.

Петро Порошенко запросив Мартіна Шульца здійснити візит в Україну у зручний для нього час.