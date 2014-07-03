Під Луганськом поновилися бої

Вибухи сильно віддають в Кам'янобрідському районі, а також лунають в різних районах обласного центру, повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, терористи обстрілюють пост ДАІ в Металісті, де зараз розташовується українська армія.

За однією з версій подій обстрілюють селище Металіст із Станиці, за іншою - з боку села Жовте.

У соціальних мережах також висловлюють припущення, що стріляють з Камброда, з боку Парку 1-Травня, з танків і гаубиць.