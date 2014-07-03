Під Луганськом поновилися бої
01:00, 03 липня 2014Політика
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Місцеві жителі повідомляють, що під Луганськом з боку селища Металіст чути вибухи і постріли.
REUTERS
Вибухи сильно віддають в Кам'янобрідському районі, а також лунають в різних районах обласного центру, повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, терористи обстрілюють пост ДАІ в Металісті, де зараз розташовується українська армія.
За однією з версій подій обстрілюють селище Металіст із Станиці, за іншою - з боку села Жовте.
У соціальних мережах також висловлюють припущення, що стріляють з Камброда, з боку Парку 1-Травня, з танків і гаубиць.
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