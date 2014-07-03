Порошенко представив у ВР законопроект про внесення змін до Конституції

Як передає кореспондент УНІАН, парламент розглядає питання включення до порядку денного сесії президентського законопроекту (реєстраційний № 4188а) про внесення змін до Конституції України (щодо повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування).

Законопроектом пропонується виключити з чинної редакції Конституції України норму про те, що достроково припиняються повноваження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), в разі невходження його до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України зі складу такої фракції.

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Змінами також передбачено, що Верховна Рада є повноважною за умови обрання і складення присяги не менше як двома третинами народних депутатів від її конституційного складу.

Відповідно до законопроекту, у Верховній Раді на основі узгодження політичних позицій формується парламентська коаліція, до складу якої входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

Парламентська коаліція у Верховній Раді, відповідно до Конституції України, вносить пропозиції президенту України щодо кандидатури прем'єр-міністра України, а також вносить пропозиції прем'єр-міністру щодо кандидатур до складу Кабінету міністрів.

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Передбачено, що у Верховній Раді гарантується діяльність парламентської опозиції. Організація і порядок діяльності парламентської коаліції та парламентської опозиції у Верховній Раді встановлюються законом про Регламент Верховної Ради.

Також змінами до статті 85 Конституції передбачено, що до повноважень Верховної Ради належить призначення за поданням президента прем'єр-міністра; призначення, вирішення питання про відставку за поданням прем'єр-міністра членів Кабінету міністрів, звільнення їх з посад, вирішення питання про відставку прем'єр-міністра; надання згоди на призначення на посаду президентом голови Служби безпеки України; надання згоди на призначення на посаду президентом голови Державного бюро розслідувань; надання згоди на призначення на посаду президентом генерального прокурора України; висловлення недовіри генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади. Міністр оборони України, міністр закордонних справ України призначаються Верховною Радою за поданням прем'єр-міністра, яке погоджене з президентом.

Відповідно до законопроекту, президент має право достроково припинити повноваження Верховної Ради, якщо протягом тридцяти днів у Верховній Раді не сформовано парламентську коаліцію; протягом шістдесяти днів після складення Кабінетом міністрів повноважень або відставки Кабінету Міністрів не сформовано персональний склад Кабміну; протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

Відповідно до змін, президенту надаються додаткові повноваження щодо дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування.

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Глава держави також вносить за пропозицією парламентської коаліції у Верховній Раді подання про призначення Верховною Радою прем'єр-міністра в строк не пізніше ніж на п'ятнадцятий день після одержання такої пропозиції; погоджує подання прем'єр-міністра про призначення Верховною Радою міністра оборони, міністра закордонних справ; призначає на посади та звільняє з посад голову Антимонопольного комітету України, голів і членів національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сферах зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг; призначає на посади та звільняє з посад представників президента в регіонах та районах; призначає на посаду за згодою Верховної Ради та звільняє з посади генерального прокурора; вносить подання про призначення на посаду та звільнення з посади Верховною Радою голови Національного банку України; призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України; призначає на посаду за згодою Верховної Ради та звільняє з посади голову Служби безпеки України;

Крім того, змінами передбачено, що президент скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим; за поданням представника президента України у відповідному регіоні зупиняє дію рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування з мотивів його невідповідності Конституції України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо його конституційності.

Встановлене висновком Конституційного Суду порушення рішенням Верховної Ради АР Крим чи органу місцевого самоврядування Конституції України є підставою для дострокового припинення президентом України повноважень ВР АРК, органу місцевого самоврядування.

Також пропонується доповнити Конституцію України новою статтею 1071. В ній сказано, що у регіонах і районах діють представники президента України. Представники президента України в регіонах координують діяльність представників президента України в районах. Вони призначаються на посади і звільняються з посад президентом України. Вони здійснюють нагляд за відповідністю Конституції та законам України актів органів місцевого самоврядування та територіальних органів центральних органів виконавчої влади; координують взаємодію територіальних органів центральних органів виконавчої влади; спрямовують та організовують діяльність усіх територіальних органів центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах надзвичайного або воєнного стану; здійснюють інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.

З нині діючої Конституції пропонується виключити статті 118 і 119, якими регламентується створення і діяльність місцевих державних адміністрацій.

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Крім того, передбачено скасувати функцію прокуратури щодо нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.

Відповідно до змін, адміністративно-територіальний устрій України грунтується на засадах єдності та цілісності державної території, децентралізації у здійсненні державної влади, повсюдності та спроможності місцевого самоврядування, сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій. Систему адміністративно-територіального устрою складають адміністративно-територіальні одиниці: регіони, райони, громади.

Регіонами України є: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.

З чинної Конституції пропонується виключити норму про те, що в АР Крим діє представництво президента України, статус якого визначається законом України.

В законопроекті зазначається, що громадою є утворена в порядку, визначеному законом, адміністративно-територіальна одиниця, яка включає один або декілька населених пунктів (село, селище, місто), а також прилеглі до них території.

В новій редакції викладена стаття 140 Конституції України, відповідно до якої органами місцевого самоврядування громади є відповідно голова громади – сільський, селищний, міський голова; рада громади – сільська, селищна, міська рада; виконавчий орган ради. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад району, є районна рада та її виконавчий орган. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси громад області, є обласна рада та її виконавчий орган. Питання організації управління районами в містах, а також утворення, реорганізації та ліквідації районів у містах належить до компетенції відповідних міських рад.

Розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів різних рівнів здійснюється за принципом субсидіарності.

Відповідно до законопроекту, сільські, селищні, міські ради можуть наділяти органи самоорганізації населення частиною компетенції своїх виконавчих органів.

Крім того, у новій редакції викладено статтю 141 Конституції. Відповідно до змін, сільські, селищні, міські, районні, обласні ради складаються із депутатів, які обираються жителями громад на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради. Жителі громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п'ять років.

Сільська, селищна, міська, районна, обласна рада, сільський, селищний, міський голова, обрані на позачергових виборах, здійснюють свої повноваження до обрання нового складу ради, сільського, селищного, міського голови на наступних чергових виборах.

Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах.

Законопроектом передбачено, що голова обласної ради обирається зі складу депутатів ради і очолює її виконавчий орган. Обласна рада за поданням обраного голови формує склад виконавчого органу ради.

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Новою редакцією статті 142 Конституції пропонується встановити, що матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, надходження місцевих бюджетів, у тому числі місцеві податки і збори, частина загальнодержавних податків, земля, природні ресурси, що є у власності сільських, селищних, міських громад, а також об'єкти, що є у власності районних і обласних рад.

Також викладено в новій редакції статтю 144. Змінами передбачено, що органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.