Російська авіація демонстративно літає вздовж кордону - РНБО

Про це на сьогоднішньому брифінгу в Києві заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБОУ Андрій Лисенко.

За його словами, вертоліт «Мі-8» був помічений неподалік пункту пропуску «Маринівка» у Донецькій області.

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