Нападники на машину ДАІ в Донецьку добивали патрульних пострілами в голову - ЗМІ

22:06, 03 липня 2014
Політика
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Нападники на патрульну машину ДАІ в Донецьку добивали співробітників Державтоінспекції пострілами в голову.

Новости Донбасса

Про це "ОстроВу" повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Добивали пострілами в потилицю", - сказав співрозмовник агентства.

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Раніше повідомлялося, що три людини загинули і один важко поранений в результаті збройного нападу на патрульну машину ДАІ у Донецьку 3 липня. Нападники втекли.

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