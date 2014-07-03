Нападники на машину ДАІ в Донецьку добивали патрульних пострілами в голову - ЗМІ
22:06, 03 липня 2014Політика
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Нападники на патрульну машину ДАІ в Донецьку добивали співробітників Державтоінспекції пострілами в голову.
Нападники на машину ДАІ в Донецьку добивали патрульних пострілами в голову / Новини Донбасу
Про це "ОстроВу" повідомило джерело в правоохоронних органах.
"Добивали пострілами в потилицю", - сказав співрозмовник агентства.
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Раніше повідомлялося, що три людини загинули і один важко поранений в результаті збройного нападу на патрульну машину ДАІ у Донецьку 3 липня. Нападники втекли.
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