Нападники на машину ДАІ в Донецьку добивали патрульних пострілами в голову - ЗМІ

Про це "ОстроВу" повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Добивали пострілами в потилицю", - сказав співрозмовник агентства.

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Раніше повідомлялося, що три людини загинули і один важко поранений в результаті збройного нападу на патрульну машину ДАІ у Донецьку 3 липня. Нападники втекли.