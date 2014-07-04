ВР призначила членами Нацради з телерадіомовлення Черниша, Ільяшенка, Герасим'юк та Котенко

Як передає кореспондент УНІАН, під час першого голосування було обрано трьох із чотирьох членів Нацради, яких мали обрати: Котенко, Ільяшенка та Герасим'юк.

Кандидатуру Котенко підтримали 310 із 355 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі, Ільяшенка — 233 із 353, Герасим'юк - 305 із 335.

Крім того, під час цього голосування було запропоновано кандидатури Черниша, Катерини М'ясникової та Ростислава Мартинюка. Проте за жодну з них не проголосували навіть 200 депутатів.Читайте такожТурчинов підписав закон про Суспільне телебачення і радіомовлення України

Депутати, в тому числі голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Микола Томенко, обговорювали, яким чином обирати четвертого члена Нацради. Вирішено було для початку знову поставити на голосування три раніше не підтримані кандидатури. Так, депутати знову не підтримали кандидатуру М'ясникової, проте за обрання Черниша проголосували 232 народних депутатів із 344, зареєстрованих у сесійній залі.

Котенко є виконавчим директором ТОВ “Індустріальний телевізійний комітет”, Ільяшенко — директором ТОВ “Капітал Інвест”, директором ТОВ «Прима-Фільм», Герасим'юк - народний депутат п'ятого і шостого скликань, заслужений журналіст України, Черниш — керівник департаменту розвитку мережі мовлення ТОВ “Телерадіокомпанія “Студія 1+1”.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада не підтримала жодного з кандидатів на вакантні посади членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Народним депутатам було запропоновано 16 кандидатур, з яких за допомогою рейтингового голосування вони мали обрати чотирьох для подальшого затвердження.