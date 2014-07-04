Сьогодні в зоні АТО бойовики вбили 9 українських силовиків, 13 - поранені
14:31, 04 липня 2014Політика
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Сьогодні станом на 14:00 бойовики вбили 9 українських силовиків в зоні АТО.
Сьогодні в зоні АТО бойовики вбили 9 українських силовиків, 13 - поранені/ Фотокореспондент газети "Голос України" Олександр Клименко
Про це йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру АТО в Facebook.
"Втрати за день станом на 14.00 9 - вбито, 13 - поранено", - йдеться в повідомленні.Читайте такожУ зоні АТО безпілотник скинув гранату на контрольний пункт десантників на Луганщині
Нагадаємо, за час проведення антитерористичної операції в Луганській і Донецькій областях загинули 197 військовослужбовців, 655 отримали поранення, повідомили в РНБО 3 липня.
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