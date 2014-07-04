Сьогодні в зоні АТО бойовики вбили 9 українських силовиків, 13 - поранені

Про це йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру АТО в Facebook.

"Втрати за день станом на 14.00 9 - вбито, 13 - поранено", - йдеться в повідомленні.Читайте такожУ зоні АТО безпілотник скинув гранату на контрольний пункт десантників на Луганщині

Нагадаємо, за час проведення антитерористичної операції в Луганській і Донецькій областях загинули 197 військовослужбовців, 655 отримали поранення, повідомили в РНБО 3 липня.