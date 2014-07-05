У Донецьку терористи намагалися викрасти з музею танки часів ВВВ

Про це на своїй сторінці в Facebook близько шостої години вечора у п'ятницю, 4 липня, повідомила директор із комунікацій компанії Ріната Ахметова СКМ Наталя Ємченко, яка стала очевидцем подій.

"Просто зараз "ДНРівці" з автоматами в Донецьку збивають замки і намагаються викрасти експонати з Музею Великої Вітчизняної Війни. Ті самі, які стоять на вулиці біля пам'ятника Визволителям Донбасу. Танки і гармати. Всього - до 15 одиниць техніки", - написала Ємченко.

Ймовірно, бойовики планували поповнити свої, мабуть уже виснажені, запаси військової техніки. Через деякий час вони почали відбивати у танків заварені люки.

"У одного з танків відбили зверху люк, відкрили його і дивляться всередину. Якось ентузіазму поменшало", - додала Ємченко.

Оглянувши бойову техніку, терористи облишили спроби розжитися танками.