Військовим на Донбасі направили нову надійну амуніцію

Українським військовим у зону АТО направили надійну амуніцію, виготовлену за стандартами НАТО. Шість тисяч касок і дві тисячі бронежилетів, виготовлених в Польщі, Україна замовила для силовиків в зоні АТО, йдеться в сюжеті ТСН.19.30.

Така броня повинна вберегти військових навіть під час пострілу з кількох метрів. Це наочно продемонстрували. Такі жилети з шести класів захисту мають четвертий і п'ятий. Вартість одного комплекту нової екіпіровки - 19 тисяч гривень. Гроші виділили з резервного фонду країни.

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Самі бійці задоволені новою амуніцією.

"Можна взяти з собою в бій, магазинів повісити. Простий бронежилет - це три магазини. Що таке йди в бій з трьома магазинами? А тут можна повісити дванадцять!", - розповів про додаткові переваги нових бронежилетів один з бійців Нацгвардії.