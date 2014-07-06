На Луганщині між терористами сталася перестрілка - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Андрій Лисенко.

”Сьогодні вранці в Червонопартизанську Луганської області між бандами зафіксовано збройні сутички на грунті суперечки - здаватися чи продовжувати бойові дії”, - сказав Лисенко.

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Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що наразі ”ми можемо констатувати десятки (бойовиків, які здалися в полон - УНІАН). Сотні будуть трошки пізніше. І це - логічно”.

При цьому Лисенко пояснив, що бойовики, які добровільно складають зброю, роблять це дуже обережно. ”Це робиться дуже обережно тому, що їхні ватажки це відслідковують і через це розстрілюють людей”, - сказав речник РНБО.