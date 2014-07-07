В УПЦ МП назвали дату обрання нового предстоятеля

Про це повідомляє прес-служба Української Православної Церкви.

"7 липня на засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія, для обрання нового Предстоятеля Української Православної Церкви – Митрополита Київського і всієї України, було ухвалено рішення скликати Собор єпископів Української Православної Церкви в місті Києві 13 серпня 2014 року", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 липня, у Києві на Лаврському братському кладовищі біля храму Різдва Божої Матері поховали Блаженнішого митрополита Володимира.