В УПЦ МП назвали дату обрання нового предстоятеля

17:13, 07 липня 2014
Політика
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13 серпня відбудеться Собор єпископів Української православної церкви, де оберуть нового предстоятеля УПЦ МП.

крест хрест / bilgorod-d.org.ua

Про це повідомляє прес-служба Української Православної Церкви.

"7 липня на засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням Місцеблюстителя Київської митрополичої кафедри митрополита Чернівецького і Буковинського Онуфрія,   для обрання нового Предстоятеля Української Православної Церкви – Митрополита Київського і всієї України, було ухвалено рішення  скликати Собор єпископів Української Православної Церкви в місті Києві 13 серпня 2014 року", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 липня, у Києві на Лаврському братському кладовищі біля храму Різдва Божої Матері поховали Блаженнішого митрополита Володимира

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