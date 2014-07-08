Співробітники СБУ затримали кур’єра, який віз терористам в Донецьку майже 5 млн рублів

Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, 4 липня на блокпосту на трасі Запоріжжя-Донецьк у напрямку Донецька співробітники СБУ зупинили легковий автомобіль, за кермом якого був мешканець м.Макіївка.

Під час огляду автомобіля правоохоронці виявили на задньому сидінні дві валізи з російськими рублями. Встановлено, що майже 5 млн рублів 33-річний кур’єр віз з території АР Крим до Донецька для виплати грошової винагороди найманцям за збройні напади на українських військових та вбивства мирних громадян.

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Виявлені кошти були у банківських упаковках, на яких вказано: «Банкноты банка России».

За цим фактом слідчими СБУ зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ст.258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.