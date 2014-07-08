У Криму витратять 52 мільйони рублів, аби позбутися україномовних дорожніх знаків

У Криму порахували суму, необхідну для заміни дорожніх знаків, інформація на яких розміщена англійською та українською мовами. Для цього необхідно витратити 52 мільйони рублів (понад 17 млн грн).

Про це «міністр фінансів» окупованого Криму Володимир Левандовський повідомив на засіданні президії кримського «парламенту» у вівторок 8 липня, передає кореспондент Крим.Реалії.

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«Володимир Петрович, я прошу, є доручення голови Держради з виконання програми щодо перейменування наших дорожніх знаків: cуму визначено, порядок фінансування визначено, навіть порядок виконання робіт визначено, якщо можна для прискорення програми передбачити поправки (до бюджету Криму – Прим. ред.) на сесію», – закликав Левандовського Віталій Нахлупін, який у кримському «парламенті» очолює постійну комісію з економічної, бюджетно-фінансової та інвестиційної політики.

«Це питання для нас політично дуже важливе. Питання принципу. Нам потрібно в цьому напрямку рухатися», – погодився з ним кримський «спікер» Володимир Константинов.

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У свою чергу Левандовський запевнив, що лист із зазначеною сумою є на столі у «прем'єр-міністра» Криму Сергія Аксьонова, який сьогодні має дати свою відповідь з цього питання.

24 червня на засіданні кримського «уряду» Володимир Константинов запропонував чиновникам до серпня скоротити на території півострова кількість дорожніх знаків українською та англійською мовами.