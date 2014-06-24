У Криму хочуть прибрати дорожні знаки українською та англійською

Про це він заявив у вівторок на засіданні нелегітимного Ради міністрів Криму, передає кореспондент Крым.Реалии.

«Протягом місяця потрібно привести в порядок всі дорожні знаки. Що неправильно? Неправильно те, що українською та англійською мовами у нас дуже велика кількість знаків. Я не думаю, що десь в Англії ми знайдемо напис англійською та російською чи у Львові, наприклад, російською та англійською. Нам потрібно виявляти самоповагу і привести всі написи в порядок. Ми не проти української, але англійцям тут точно робити нічого! Ми всі знаємо, як вони нас «люблять», - сказав Константинов.

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У окупованому Криму розгорнулася дискримінаційна кампанія за національною, релігійною і політичною ознаками. На півострові небезпечно говорити будь-якою мовою, крім російської, переслідуються кримські татари та українці, викрадаються проукраїнські активісти.