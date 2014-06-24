У Криму хочуть прибрати дорожні знаки українською та англійською
Спікер кримського «парламенту» Володимир Константинов пропонує чиновникам виконавчої влади до серпня скоротити на території півострова кількість дорожніх знаків українською та англійською мовами.
Про це він заявив у вівторок на засіданні нелегітимного Ради міністрів Криму, передає кореспондент Крым.Реалии.
«Протягом місяця потрібно привести в порядок всі дорожні знаки. Що неправильно? Неправильно те, що українською та англійською мовами у нас дуже велика кількість знаків. Я не думаю, що десь в Англії ми знайдемо напис англійською та російською чи у Львові, наприклад, російською та англійською. Нам потрібно виявляти самоповагу і привести всі написи в порядок. Ми не проти української, але англійцям тут точно робити нічого! Ми всі знаємо, як вони нас «люблять», - сказав Константинов.
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У окупованому Криму розгорнулася дискримінаційна кампанія за національною, релігійною і політичною ознаками. На півострові небезпечно говорити будь-якою мовою, крім російської, переслідуються кримські татари та українці, викрадаються проукраїнські активісти.