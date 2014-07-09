Порошенко вважає, що кращою люстрацією влади є перевибори

Президент України Петро Порошенко вважає, що кращою люстрацією влади мають стати перевибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з представниками громадських реформаторських рухів.

”Боротьба з корупцією не має вироджуватись в абсолютно безглузді, беззмістовні люстраційні закони, які лише насправді цементують корупцію”, - наголосив він.

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На переконання президента, найкращою люстрацією є вибори.

”Сам народ має визначати, кого вибирати і хто має право. Які вибори? Парламентські! Ми пройшли лише перший етап перезавантаження влади у вигляді президентських виборів, маємо пройти і другий”, - наголосив Порошенко.

За його словами, має бути політична відповідальність в тому числі й за «закони 16 січня», політична відповідальність ”за мовчанку, в яку вони грали багато років”.

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Президент зауважив, що в нього не тішились серце, коли йому вчора в Слов'янску аплодували, а представників Партії регіонів закидали помідорами, які залишились в місті.

”Я не радію, я вважаю, що у народу відкрилися очі на це, тому таке перезавантаження буде важливе для нашої антикорупційної реформи”, - наголосив Порошенко.