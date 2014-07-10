Тимчук: терористи з установки "Град" нанесли удар по позиціях сил АТО біля Луганська, постраждалих немає
07:40, 10 липня 2014Політика
0 0
Терористи з установки "Град" нанесли удар по позиції сил АТО біля Луганська, постраждалих немає.
Терористи з установки "Град" нанесли удар по позиції сил АТО біля Луганська, постраждалих немає / http://army.lv/
Про це йдеться в повідомленні керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука.
"Терористами з РСЗВ БМ-21«Град» обстріляні позиції сил АТО біля селища Металіст поблизу Луганська. Всі випущені реактивні снаряди пройшли повз позицій. Постраждалих немає", - інформує експерт.Читайте такожСили АТО знищили "Град" і 2 танки бойовиків, які атакували аеропорт Луганська - Тимчук
За його словами, в зоні АТО зберігається напружена ситуація. Найбільш нестабільна обстановка відмічається в районі м.донецьк, Горлівка, Луганськ, Антрацит, Сєвєродонецьк.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter