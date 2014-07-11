За добу в містах Донеччини знайдено три трупи, з них два жіночі

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно з оперативним зведенням за минулу добу, від чергового Центрально-Міського райвідділу міліції міста Горлівки надійшла інформація про те, що біля центрального кладовища м. Горлівки на вул. Інтернаціональній виявлено розчленований труп невідомої жінки. Попередня правова кваліфікація - ст. 115 ч. 1 (умисне вбивство) КК України.

Читайте такожНа березі Горлівського водосховища знайдено тіло розстріляного чоловіка в наручникахТакож до Петровського райвідділу міліції м. Донецька надійшло повідомлення про те, що біля терикону виявлено труп невідомого чоловіка без руки, з пошкодженнями обличчя. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

До Димитрівського міськвідділу надійшло повідомлення від диспетчера швидкої допомоги про те, що на вул. Ватутіна знаходиться труп громадянки 1987 р. н. з численними переломами ребер і багатьма підшкірними крововиливами на голові й шиї. Попередня правова кваліфікація - ст. 115 ч. 1 (умисне вбивство) КК України.