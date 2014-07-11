Авіація завдала удару по скупченню бронетехніки під Перевальськом - речник АТО
15:08, 11 липня 2014Політика
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Авіація сил Антитерористичної операції (АТО) завдала двох ударів по скупченню броне- та автомобільної техніки бойовиків у населеному пункті Перевальськ Луганської області.
Авіація розбомбила техніку бойовиків / фото прес-служби Міноборони
Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов у Facebook.
«Сьогодні, виконуючи визначене завдання в рамках антитерористичної операції, авіація сил АТО нанесла два авіаудари по скупченню броне- та автомобільної техніки бойовиків, що була розташована на території кар’єру поблизу н.п. Перевальськ. Внаслідок авіаудару частину бронетехніки бойовиків було знищено», - написав він.
Раніше повідомлялося, що українська авіація завдала ударів по позиціях бойовиків у кількох місцях на Луганщині.
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