Авіація завдала удару по скупченню бронетехніки під Перевальськом - речник АТО

15:08, 11 липня 2014
Політика
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Авіація сил Антитерористичної операції (АТО) завдала двох ударів по скупченню броне- та автомобільної техніки бойовиків у населеному пункті Перевальськ Луганської області.

Авіація розбомбила техніку бойовиків / фото прес-служби Міноборони

Про це повідомив речник АТО Владислав Селезньов у Facebook.

«Сьогодні, виконуючи визначене завдання в рамках антитерористичної операції, авіація сил АТО нанесла два авіаудари по скупченню броне- та автомобільної техніки бойовиків, що була розташована на території кар’єру поблизу н.п. Перевальськ. Внаслідок авіаудару частину бронетехніки бойовиків було знищено», - написав він.

Раніше повідомлялося, що українська авіація завдала ударів по позиціях бойовиків у кількох місцях на Луганщині.

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