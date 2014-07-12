Росія знову відкрила пункти пропуску на кордоні з Україною

Три багатосторонніх автомобільних пункту пропуску в Ростовській області на російсько-українському кордоні, які припиняли роботу в п'ятницю через стрілянину на території України, знову відкрилися.

Про це ІТАР-ТАРС повідомив керівник прес-служби прикордонного управління ФСБ РФ у Ростовській області Василь Малаєв.

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"Усі пункти пропуску "Гуково", "Новошахтинськ" і "Донецьк" відкриті та готові, але на "Гуково" і "Новошахтинске" пасажиропотоку немає", - сказав Малаєв.