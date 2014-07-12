Оголошений у розшук Царьов надумав провести в Донецьку прес-конференцію

У Донецьку журналістів запросили на прес-конференцію оголошеного у розшук Генеральною прокуратурою України екс-народного депутата, лідера сепаратистського руху «Південний схід» Олега Царьова, а також запросили на фуршет «для неформального спілкування» з ним в готель «Столичний».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне запрошення і прес-анонс розповсюдила серед донецьких журналістів прес-служба Царьова.

«12 липня о 15.00 відбудеться прес-конференція голови парламенту Союзу народних республік Новоросії Олега Царьова. Тема прес-конференції: Зупинимо гуманітарну катастрофу!», - зазначається у надісланому анонсі.

Також прес-служба пояснила, що журналісти одержать відповіді на запитання: «Скільки дітей-біженців знайшли притулок в Росії? Чи триватимуть гуманітарні акції Олега Царьова і депутатів парламенту?», а «після закінчення прес-конференції буде організовано фуршет для представників ЗМІ для можливості неформального спілкування».

Як повідомляв УНІАН, стосовно екс-депутата від Партії регіонів Царьова відкрито кілька кримінальних проваджень за заклики до сепаратизму.

3 червня Верховна Рада за поданням Генпрокуратури дала згоду на притягання Царьова до кримінальної відповідальності і його арешт. Царьова оголошено у міждержавний розшук.

25 червня в Луганську було створено так званий Союз народних республік (СНР), до складу якого увійшли терористичні організації «Луганська народна республіка» і «Донецька народна республіка», тимчасову раду союзу очолив Царьов.

4 липня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що Царьов брав участь у нарадах за участю вищого керівництва РФ з підготовки терористичних актів на території України і анексії Криму.