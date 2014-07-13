Терористи з танків обстрілюють луганський аеропорт - ЗМІ

00:05, 13 липня 2014
Політика
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Терористи відновили обстріл луганського аеропорту.

Луганский аэропорт, Луганск / airport.lg.ua

Про це в Твіттері повідомляє Lugansk News Today.

"Відновився мінометний обстріл аеропорту. Трохи раніше в тому ж напрямку виїхало 3 Урали з бойовиками під зав'язку. (...) Обстріл аеропорту ведуть десь з району 44-ої школи. Стріляють не з мінометів. Танки. 6-8 секунд між пострілом і вибухом", - йдеться в повідомленні.

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