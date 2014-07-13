Снайпери терористів облаштовуються на дахах будинків Луганська

Про це повідомив голова громадської організації "Права справа" Дмитро Снєгирьов телефоном в ефірі "5 каналу". За його словами, в даний час місто повністю контролюють бойовики.

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"Саме місто фактично нагадує прифронтове місто. 6 районів позбавлені електрики, води, водопостачання, є перебої з інтернетом", - розповів він.

"Магазини працюють, але підвезення продуктів харчування зараз ускладнене. Кількість маршруток на порядок менше, ніж до військового часу", - зазначив Дмитро Снєгирьов.

"Фактично місто знаходиться під повним контролем загонів незаконних формувань", - зазначив Дмитро Снєгирьов. На дахах перинатального центру, незважаючи на всі заяви МОЗ, про те, що він не захоплений, працюють снайпери і коригувальники вогню ", - зазначив він.

Нагадаємо, близько 13.00 у Луганську почався обстріл. У житловому масиві в районі Південних кварталів стріляли з установки "Град".