Терористи можуть готувати хімічну атаку в Луганську
Терористи можуть готувати хімічну атаку в Луганську, щоб звинуватити у цьому українську армію.
Про це пишуть місцеві жителі у соцмережах.
"Террористы пишут, что сегодня ночью украинскими войсками готовится химическая атака на #Луганск. А это значит, что они сами её и готовят...", - пише @kram_ua.
#Террористы пишут, что сегодня ночью украинскими войсками готовится химическая атака на #Луганск. А это значит, что они сами её и готовят...
— Житель Краматорска (@kram_ua) July 12, 2014
Варто зазначити, що у соцмережі Вконтакте у численних проросійських групах і пабліках, які підтримують дії терористів, активно та організовано поширюється інформація про можливу хіматаку з посиланням на "батюшку".
"Щойно зателефонував знайомий батюшка з Луганська, просив терміново поширити інформацію, що сьогодні вночі українськими військами готується хімічна атака на Луганськ" - йдеться у повідомленні.