Терористи можуть готувати хімічну атаку в Луганську

00:24, 13 липня 2014
Політика
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Терористи можуть готувати хімічну атаку в Луганську, щоб звинуватити у цьому українську армію.

REUTERS

Про це пишуть місцеві жителі у соцмережах.

"Террористы пишут, что сегодня ночью украинскими войсками готовится химическая атака на #Луганск. А это значит, что они сами её и готовят...", - пише @kram_ua.

Варто зазначити, що у соцмережі Вконтакте у численних проросійських групах і пабліках, які підтримують дії терористів, активно та організовано поширюється інформація про можливу хіматаку з посиланням на "батюшку".

"Щойно зателефонував знайомий батюшка з Луганська, просив терміново поширити інформацію, що сьогодні вночі українськими військами готується хімічна атака на Луганськ" - йдеться у повідомленні.

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