Терористи можуть готувати хімічну атаку в Луганську

Про це пишуть місцеві жителі у соцмережах.

"Террористы пишут, что сегодня ночью украинскими войсками готовится химическая атака на #Луганск. А это значит, что они сами её и готовят...", - пише @kram_ua.

#Террористы пишут, что сегодня ночью украинскими войсками готовится химическая атака на #Луганск. А это значит, что они сами её и готовят... — Житель Краматорска (@kram_ua) July 12, 2014

Варто зазначити, що у соцмережі Вконтакте у численних проросійських групах і пабліках, які підтримують дії терористів, активно та організовано поширюється інформація про можливу хіматаку з посиланням на "батюшку".

"Щойно зателефонував знайомий батюшка з Луганська, просив терміново поширити інформацію, що сьогодні вночі українськими військами готується хімічна атака на Луганськ" - йдеться у повідомленні.