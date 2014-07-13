Порошенко присвоїв загиблому на Луганщині полковнику Момоту звання генерал-майора

Президент України Петро Порошенко присвоїв військове звання генерал-майора заступнику начальника Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України полковнику Ігорю Момоту (посмертно).

Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко особисто повідомив вдові Ігоря Момота Надії про присвоєння військового звання її чоловіку. Президент висловив їй глибокі співчуття.

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Порошенко підкреслив, що звання генерала повинно асоціюватись зі словом «герой», а не зі словом «корупція». «Саме таким був Ігор Момот. Його подвиг – це приклад патріотизму, на якому буде вчитись вся країна», - сказав глава держави.

Президент зазначив, що ім’я Момота буде присвоєне одній із прикордонних застав України.

Він наголосив, що загиблий герой пройшов війну в Афганістані і був справжнім бойовим офіцером.

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Як зазначають у прес-службі президента, після ускладнення ситуації на українсько-російському кордоні полковник Момот особисто сформував та очолив мотоманеврену групу Навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби. Ця група виконувала завдання з охорони державного кордону на найбільш вразливих ділянках Донецької та Луганської областей. Під час виконання завдань підрозділ під командуванням Момота неодноразово вступав в бій з незаконними військовими формуваннями, а також керував діями мотоманевреної групи в районах населених пунктів Дмитрівка, Маринівка та Амвросіївка Донецької області.

11 липня терористи завдали вогневого удару із установки залпового вогню «Град» по позиціях підрозділу тактичного угрупування «Кордон» у Луганській області. В результаті обстрілу полковник Момот загинув.