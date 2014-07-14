У батальйоні "Азов" заявляють про затримання помічника Пушиліна

Про це повідомляє інформаційна служба батальйону "Азов" на сторінці у Facebook.

«Сьогодні спецбатальйоном "Азов" було затримано Віктора Кучеренка, представника Дениса Пушиліна (одного з керівників-терористів самопроголошеної «Донецької народної республіки») та за сумісництвом голови сільради с. Оленівка Волноваського району Донецької області», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожБойовики підірвали залізничну колію біля станції Оленівка на Донеччині Під час обшуку були виявлені контакти російських спільників терористів на випадок втечі з України, а також незаконні державні акти на земельні ділянки і договори купівлі-продажу нерухомості.

«Раніше жителі с. Оленівка засвідчили активну участь Віктора Кучеренка в організації незаконного референдуму. Тривають оперативно-слідчі дії», - повідомляють у батальйоні.